Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il derby perso contro il Milan, Federico Dimarco ha parlato così: "Abbiamo creato poco, potevamo essere più incisivi sottoporta. Bisogna mantenere l'equilibrio, stare tranquilli, siamo a +7 e mancano 10 partite, abbiamo tutto nelle nostre mani"
Dimarco: “Non vinciamo un derby da tanto ma siamo a +7. Assenti? Siamo l’Inter e…”
Le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Milan-Inter 1-0
"L'avevamo preparata di stare con un blocco medio, sapevamo che il Milan fa male con le ripartenze. Quando vai sotto di un gol e cerchi di recuperare, alzi il pressing e il baricentro, il secondo tempo è sembrato a senso unico ma non abbiamo concluso niente"
"Problema con le grandi o con il Milan? Non vinciamo un derby da tanto però noi siamo a +7. A inizio campionato c'era gente che diceva che forse non saremmo arrivati neanche tra le prime 4. Questo è merito della squadra e la squadra deve essere serena e tranquilla pensando partita per partita"
"Assenze in attacco? Questo non lo so, non sono qua a cercare scuse. Siamo l'Inter e ci sono tutti i giocatori forti, chi va in campo sa che deve dare sempre il massimo"
