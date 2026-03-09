Le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Milan-Inter 1-0

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo - 12:11

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il derby perso contro il Milan, Federico Dimarco ha parlato così: "Abbiamo creato poco, potevamo essere più incisivi sottoporta. Bisogna mantenere l'equilibrio, stare tranquilli, siamo a +7 e mancano 10 partite, abbiamo tutto nelle nostre mani"

"L'avevamo preparata di stare con un blocco medio, sapevamo che il Milan fa male con le ripartenze. Quando vai sotto di un gol e cerchi di recuperare, alzi il pressing e il baricentro, il secondo tempo è sembrato a senso unico ma non abbiamo concluso niente"

"Problema con le grandi o con il Milan? Non vinciamo un derby da tanto però noi siamo a +7. A inizio campionato c'era gente che diceva che forse non saremmo arrivati neanche tra le prime 4. Questo è merito della squadra e la squadra deve essere serena e tranquilla pensando partita per partita"

"Assenze in attacco? Questo non lo so, non sono qua a cercare scuse. Siamo l'Inter e ci sono tutti i giocatori forti, chi va in campo sa che deve dare sempre il massimo"