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fcinter1908 news interviste Ex Inter, Abiuso: “U23? Nei ‘grandi’ quando non si è pronti, la cosa non di poco conto è…”

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Ex Inter, Abiuso: “U23? Nei ‘grandi’ quando non si è pronti, la cosa non di poco conto è…”

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L'attaccante classe 2003 cresciuto nel vivaio dell’Inter e capocannoniere della Carrarese in Serie B, ha parlato dell'Under 23
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Fabio Abiuso, attaccante classe 2003 cresciuto nel vivaio dell’Inter e capocannoniere della Carrarese in Serie B, ha parlato in esclusiva a TMW.

Tra i temi trattati anche la sua avventura tra le fila del club nerazzurro e la formazione Under 23.

Ex Inter, Abiuso: “U23? Nei ‘grandi’ quando non si è pronti, la cosa non di poco conto è…”- immagine 2
Getty Images

Sei uscito dalla giovanili dell'Inter nel momento in cui si stavano facendo largo le U23. Non hai potuto "approfittarne", ma che ne pensi?

"Sono un buon trampolino di lancio per tanti ragazzi, perché ti permettono di entrare gradualmente nel calcio dei grandi anche se non si è ancora troppo pronti per categorie importanti. In più si matura in casa del club che ci ha scelti, e non è questa cosa di poco conto. Credo sia una buona soluzione".

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