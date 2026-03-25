In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex portiere ed ex ct dell'Italia Dino Zoff ha parlato della Nazionale di Gattuso a cui dice non dà nessun suggerimento: «Mi fido di Rino, in tutto e per tutto. Ha l’azzurro dentro, spero riesca a trasmettere questo senso di appartenenza ai giocatori. Ma ci sono stati segnali positivi durante le qualificazioni, poi anche dopo, con le cene e gli incontri, ho la sensazione che si sia formato un buon gruppo, pronto alla missione. Poi, si sa, in Italia ci sono sessanta milioni di commissari tecnici…».
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Dino Zoff: “Esposito come Paolo Rossi? Mai piaciuti i paragoni. Pensiamo al Mondiale…”
Ha parlato anche di Donnarumma: «Unico fuoriclasse della rosa azzurra? Gigio sta disputando una grande stagione col Manchester City, è nel pieno della maturità, come calciatore ma anche come uomo. È diventato un grande capitano, dà l’esempio anche in campo. Bravo Gigio. Con lui tra i pali mi sento sicuro. Ma secondo me abbiamo tanti ottimi giocatori».
E poi gli hanno cghiesto anche di Pio Espositoe gli hanno proposto un paragone con Paolo Rossi: «A me i paragoni non piacciono, non sono mai piaciuti, neanche quando giocavo cinquant’anni fa. Lo spero, certo. Ora però conta solo e soltanto il gruppo, la squadra, il noi. Poi, se come spero andremo al Mondiale, allora ci divertiremo, o meglio vi divertirete, con i paragoni. Adesso bisogna pensare solo all’Irlanda del Nord», ha risposto sul giocatore dell'Inter.
(Fonte: Corriere della Sera)
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