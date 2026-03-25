In un'intervista del Corriere della Sera l'ex portiere ed ex ct ha detto la sua anche sul giocatore nerazzurro che viene accostato ogni giorno ad un nuovo calciatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 23:46)

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex portiere ed ex ct dell'Italia Dino Zoff ha parlato della Nazionale di Gattuso a cui dice non dà nessun suggerimento: «Mi fido di Rino, in tutto e per tutto. Ha l’azzurro dentro, spero riesca a trasmettere questo senso di appartenenza ai giocatori. Ma ci sono stati segnali positivi durante le qualificazioni, poi anche dopo, con le cene e gli incontri, ho la sensazione che si sia formato un buon gruppo, pronto alla missione. Poi, si sa, in Italia ci sono sessanta milioni di commissari tecnici…».

Ha parlato anche di Donnarumma: «Unico fuoriclasse della rosa azzurra? Gigio sta disputando una grande stagione col Manchester City, è nel pieno della maturità, come calciatore ma anche come uomo. È diventato un grande capitano, dà l’esempio anche in campo. Bravo Gigio. Con lui tra i pali mi sento sicuro. Ma secondo me abbiamo tanti ottimi giocatori».

E poi gli hanno cghiesto anche di Pio Espositoe gli hanno proposto un paragone con Paolo Rossi: «A me i paragoni non piacciono, non sono mai piaciuti, neanche quando giocavo cinquant’anni fa. Lo spero, certo. Ora però conta solo e soltanto il gruppo, la squadra, il noi. Poi, se come spero andremo al Mondiale, allora ci divertiremo, o meglio vi divertirete, con i paragoni. Adesso bisogna pensare solo all’Irlanda del Nord», ha risposto sul giocatore dell'Inter.

(Fonte: Corriere della Sera)