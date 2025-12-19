In finale va il Bologna dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter. Queste le dichiarazioni di Giovanni Fabbian a Mediaset al termine del match:
In finale va il Bologna dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter: queste le dichiarazioni di Giovanni Fabbian a Mediaset al termine del match
"Una vittoria del gruppo, siamo una squadra unita, lo dimostriamo in queste gare. Quello che si vede in campo viene dal quotidiano, lavoriamo tutti benissimo e stiamo benissimo, così tutto viene meglio. Napoli? Ci crediamo, ce la mettiamo tutta, siamo uniti e lavoriamo bene, la prepariamo e cerchiamo di farci trovare pronti".
