FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bologna, Ravaglia: “Supercoppa nostro obiettivo. Emozione incredibile”

news

Bologna, Ravaglia: “Supercoppa nostro obiettivo. Emozione incredibile”

Bologna, Ravaglia: “Supercoppa nostro obiettivo. Emozione incredibile” - immagine 1
Il portiere ha parlato dopo la semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna ai rigori
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo i rigori, nella semifinale della Supercoppa Italiana che si è giocata a Riyad l'Inter torna in Italia e il Bologna giocherà la finale contro il Napoli del 22 dicembre. Alla fine dell'incontro ai microfoni di SportMediaset ha parlato il portiere Federico Ravaglia.

Bologna, Ravaglia: “Supercoppa nostro obiettivo. Emozione incredibile”- immagine 2

Ecco cosa ha detto l'estremo difensore rossoblù:

«Un'emozione indescrivibile, sono contento. Siamo arrivati qua per onorare la competizione ed andare fino in fondo. Ci siamo riusciti dopo una buona partita, che siamo riusciti a pareggiare e poi siamo passati ai rigori. La Coppa a Bologna? Il nostro obiettivo. Affronteremo la finale con la massima voglia di vincerla», ha spiegato.

(Fonte: SM)

 

 

Leggi anche
Immobile: “Rigori così, una lotteria. In gara secca ce la giochiamo, vogliamo la coppa”
L’ex allenatore di Frattesi: “Avrebbe bisogno di continuità ma deve farsi trovare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA