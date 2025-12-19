Dopo i rigori, nella semifinale della Supercoppa Italiana che si è giocata a Riyad l'Inter torna in Italia e il Bologna giocherà la finale contro il Napoli del 22 dicembre. Alla fine dell'incontro ai microfoni di SportMediaset ha parlato il portiere Federico Ravaglia.
Il portiere ha parlato dopo la semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna ai rigori
Ecco cosa ha detto l'estremo difensore rossoblù:
«Un'emozione indescrivibile, sono contento. Siamo arrivati qua per onorare la competizione ed andare fino in fondo. Ci siamo riusciti dopo una buona partita, che siamo riusciti a pareggiare e poi siamo passati ai rigori. La Coppa a Bologna? Il nostro obiettivo. Affronteremo la finale con la massima voglia di vincerla», ha spiegato.
