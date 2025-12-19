In finale va il Bologna dopo la vittoria ai rigori contro l'Inter. Queste le dichiarazioni di Ciro Immobile a Mediaset al termine del match:
"I rigori sono così, una lotteria, bravo Ravaglia a pararne due, abbiamo tirato più tranquilli. Il mio gol mi serviva, ho passato tre mesi e mezzi difficili, sono felice per la squadra.
Napoli? Abbiamo visto la partita ieri, sono in un momento di forma importante ma è una partita secca e ce la possiamo giocare, come stasera. Possiamo portare a casa la coppa".
