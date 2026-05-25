Il tecnico del Como ha parlato dello straordinario risultato raggiunto: "Orgoglioso della società e dei ragazzi"

Fabio Alampi Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 00:40)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'incredibile qualificazione in Champions League della sua squadra: "Dove metto questo traguardo nella mia carriera? Molto in alto. Oggi è una notte storica, magica, da godersela. Sono orgoglioso di tutta questa gente, dei ragazzi, della società, dello staff. Sono molto critico, esigente, vogliono sempre migliorare e si può solo dire grazie".

"Se manterremo la nostra filosofia di cercare giovani adatti al mio stile di gioco? Certamente adesso le cose cambiano un po', dobbiamo pensarci bene, domani abbiamo una riunione. Il livello si alza, quando vai a giocare in certi posti e non sei preparato rischi di andare a casa con un 6-0. Per questo dobbiamo fare un po' di tutto. Amo allenare i ragazzi, mi piace come crescono e come migliorano, però ci sta che dobbiamo prendere anche esperienza".

"Resto? Vediamo, speriamo. La società è ambiziosa, si è fatta una grandissima stagione, siamo contenti. La società continua a spingere, io continuo a spingere: andiamo avanti, c'è un margine di crescita importante secondo me. Non ho mai fatto l'Europa da allenatore, sarà una grandissima esperienza. Mi voglio preparare bene per essere sicuro che si possa lottare per le tre competizioni a buon livello".