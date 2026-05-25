Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Spalletti: “Dobbiamo costruire una Juventus che possa giocarsela con tutti. Servono…”
Una serata oscura e incredibile, quella vissuta a Torino. Scontri e feriti tra i tifosi, derby iniziato quasi un'ora dopo le altre partite.
In campo, la Juventus di Luciano Spalletti, in vantaggio di due gol, si fa rimontare dal Toro sul 2-2. Risultato comunque ininfluente: in modo clamoroso, i bianconeri giocheranno la prossima Europa League insieme al Milan. Queste le considerazioni dello stesso Spalletti a DAZN:
"Una società che vive di violenza non ha futuro. La comunicazione di vietare il bianco e il nero allo stadio mi è sembrata assurda, queste cose si devono combattere. Se abbiamo bisogno di vietare certe cose, vuol dire che il problema sta altrove. Mandiamo un abbraccio al tifoso in ospedale. Il calcio deve essere un divertimento. La partita è stata difficile, perché alla fine del primo tempo tutti sapevano che eravamo fuori e si è parlato solo di questo. Dobbiamo portare a casa questo pareggio e analizzare. Abbiamo sempre lavorato nella maniera corretta, questi calciatori hanno fatto vedere un buon calcio. Abbiamo sbagliato qualche partita e abbiamo pagato dazio. Comolli ha detto che costruiremo una squadra competitiva, abbiamo l'obbligo perché siamo uno dei club con più tifosi al mondo. Dobbiamo avere la capacità di costruire qualcosa per lottare contro chiunque. Ce lo impone l'amore che abbiamo in giro per l'Italia".
"Contro la Fiorentina abbiamo perso una partita incredibile, ma stasera abbiamo tirato fuori la prestazione. I ragazzi si sono allenati bene. E' stata una lotta bellissima, eravamo tutte lì, segno di un livello competitivo e il risultato va accettato. Il fatto di non riuscire a rendere felici i bambini che tutti i giorni ci aspettano ai cancelli per gli allenamenti non mi fa dormire, ma so i comportamenti che devo avere e quello che devo fare. Sono fiducioso sul fatto che costruiremo una squadra forte, in qualcosa bisogna migliorare. Il campo fa sempre vedere di che livello siamo. Dobbiamo alzare carattere e personalità".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA