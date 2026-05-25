"Una società che vive di violenza non ha futuro. La comunicazione di vietare il bianco e il nero allo stadio mi è sembrata assurda, queste cose si devono combattere. Se abbiamo bisogno di vietare certe cose, vuol dire che il problema sta altrove. Mandiamo un abbraccio al tifoso in ospedale. Il calcio deve essere un divertimento. La partita è stata difficile, perché alla fine del primo tempo tutti sapevano che eravamo fuori e si è parlato solo di questo. Dobbiamo portare a casa questo pareggio e analizzare. Abbiamo sempre lavorato nella maniera corretta, questi calciatori hanno fatto vedere un buon calcio. Abbiamo sbagliato qualche partita e abbiamo pagato dazio. Comolli ha detto che costruiremo una squadra competitiva, abbiamo l'obbligo perché siamo uno dei club con più tifosi al mondo. Dobbiamo avere la capacità di costruire qualcosa per lottare contro chiunque. Ce lo impone l'amore che abbiamo in giro per l'Italia".