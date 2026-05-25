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Spalletti: “Il carattere non si allena, se non ce l’hai non puoi giocare nella Juventus”

Spalletti: “Il carattere non si allena, se non ce l’hai non puoi giocare nella Juventus” - immagine 1
Il tecnico bianconero ha commentato il pareggio contro il Torino e la mancata qualificazione in Champions League
Fabio Alampi Redattore 

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Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro il Torino: "Da allenatore devo analizzare quello che è successo, chiaro che quello che è successo possa aver influito, poi parlavano tutti negli spogliatoi, ma questo non toglie che ormai la partita ce l'avevamo in mano e dovevamo chiuderla così. È in queste partite qui che si vede il carattere delle persone, come siamo fatti dentro. Non ti accontenti di te stesso, vai a cercare qualcosa di diverso, di più. Non è la stessa cosa avere 2 punti in più o meno. È una crescita che dobbiamo assolutamente fare. Noi abbiamo questo obbligo: dobbiamo creare i presupposti per giocare con chiunque a testa alta. Va fatta una squadra di livello per colmare le lacune che ci sono, anche se la squadra secondo me ha lavorato molto bene".

Spalletti: “Il carattere non si allena, se non ce l’hai non puoi giocare nella Juventus”- immagine 2
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"Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. La personalità a volte cambia, si fanno ragionamenti. Il carattere è una cosa differente. Il carattere fa la differenza, è una qualitè che conta come la forza fisica, come la tecnica, la testa del calciatore che non si lascia turbare. Poi può perdere o vincere il duello, ma fa sempre allo stesso modo, se la gioca fino in fondo. Poi ci sono i dubbi, tutti li abbiamo, su quello che sarà la partita, la prestazione. Quando si rimane troppo dentro questi dubbi si diventa il dubbioso e bisogna uscire e fare delle scelte. Se rimani ad avere dubbi su quello che succede non hai carattere, e allora non puoi giocare nella Juventus. Il carattere è difficilissimo da insegnare, è una qualità che hai. Lo abbiamo pagato in queste partite. Secondo me è così".

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"Con la società siamo d'accordo per alzare il livello caratteriale della squadra. Questa mancanza è la motivazione per cui abbiamo giocato un grande calcio e poi affogati in un bicchiere d'acqua. Abbiamo avuto anche sfortuna: l'anno scorso si fa in Champions per un rigore contro il Venezia, quest'anno si è sbagliata qualche partita, non tante. In qualcuna non abbiamo fatto risultato, ma la squadra ha lavorato bene, anche se ci veniva detto che sarebbe stato un fallimento".

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