Il tecnico bianconero ha commentato il pareggio contro il Torino e la mancata qualificazione in Champions League

Fabio Alampi Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 00:33)

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Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro il Torino: "Da allenatore devo analizzare quello che è successo, chiaro che quello che è successo possa aver influito, poi parlavano tutti negli spogliatoi, ma questo non toglie che ormai la partita ce l'avevamo in mano e dovevamo chiuderla così. È in queste partite qui che si vede il carattere delle persone, come siamo fatti dentro. Non ti accontenti di te stesso, vai a cercare qualcosa di diverso, di più. Non è la stessa cosa avere 2 punti in più o meno. È una crescita che dobbiamo assolutamente fare. Noi abbiamo questo obbligo: dobbiamo creare i presupposti per giocare con chiunque a testa alta. Va fatta una squadra di livello per colmare le lacune che ci sono, anche se la squadra secondo me ha lavorato molto bene".

"Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. La personalità a volte cambia, si fanno ragionamenti. Il carattere è una cosa differente. Il carattere fa la differenza, è una qualitè che conta come la forza fisica, come la tecnica, la testa del calciatore che non si lascia turbare. Poi può perdere o vincere il duello, ma fa sempre allo stesso modo, se la gioca fino in fondo. Poi ci sono i dubbi, tutti li abbiamo, su quello che sarà la partita, la prestazione. Quando si rimane troppo dentro questi dubbi si diventa il dubbioso e bisogna uscire e fare delle scelte. Se rimani ad avere dubbi su quello che succede non hai carattere, e allora non puoi giocare nella Juventus. Il carattere è difficilissimo da insegnare, è una qualità che hai. Lo abbiamo pagato in queste partite. Secondo me è così".

"Con la società siamo d'accordo per alzare il livello caratteriale della squadra. Questa mancanza è la motivazione per cui abbiamo giocato un grande calcio e poi affogati in un bicchiere d'acqua. Abbiamo avuto anche sfortuna: l'anno scorso si fa in Champions per un rigore contro il Venezia, quest'anno si è sbagliata qualche partita, non tante. In qualcuna non abbiamo fatto risultato, ma la squadra ha lavorato bene, anche se ci veniva detto che sarebbe stato un fallimento".