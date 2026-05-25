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fcinter1908 news interviste Fabregas: “Cresciuti dopo la sconfitta con l’Inter. Nico Paz? Spero resti qui per la Champions”

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Fabregas: “Cresciuti dopo la sconfitta con l’Inter. Nico Paz? Spero resti qui per la Champions”

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Il Como compie un'impresa e si qualifica in Champions League. Cesc Fabregas è ovviamente raggiante ai microfoni di DAZN
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Como compie un'impresa e si qualifica in Champions League. Cesc Fabregas è ovviamente raggiante ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese:

Fabregas: “Cresciuti dopo la sconfitta con l’Inter. Nico Paz? Spero resti qui per la Champions”- immagine 2
DAZN

"Avevo la sensazione che potessimo andare in Champions League. Abbiamo perso col Sassuolo e con l'Inter, sapevamo che dovevamo fare filotto per riuscirci. Ma la sensazione è sempre stata che eravamo lì e che potevamo farcela. Tanti ragazzi che hanno giocato di più sono u23, grande applauso a tutta la squadra, hanno sempre alzato il livello. Loro sono quelli che realizzano il sogno: sono contento per la gente di Como, se lo merita. Qui ho dovuto prendere tante decisioni: prima eravamo costretti a fare i massaggi in un bar, ora meno di 4 anni dopo siamo in Champions League, facendo il nostro calcio".

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"Sono orgoglioso. Sono cresciuto, il Como mi ha dato una grande opportunità. Nico Paz? Non so dove sarà: ovviamente Mourinho ha vinto tutto, ma spero giocherà la Champions con me, è come un figlio. Vediamo. Manca ancora un po', alla fine vedremo tutto".

(Fonte: DAZN)

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