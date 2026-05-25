"Avevo la sensazione che potessimo andare in Champions League. Abbiamo perso col Sassuolo e con l'Inter, sapevamo che dovevamo fare filotto per riuscirci. Ma la sensazione è sempre stata che eravamo lì e che potevamo farcela. Tanti ragazzi che hanno giocato di più sono u23, grande applauso a tutta la squadra, hanno sempre alzato il livello. Loro sono quelli che realizzano il sogno: sono contento per la gente di Como, se lo merita. Qui ho dovuto prendere tante decisioni: prima eravamo costretti a fare i massaggi in un bar, ora meno di 4 anni dopo siamo in Champions League, facendo il nostro calcio".