Cesc Fabregas, al termine di Como-Atalanta, ha commentato la partita in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle schermaglie con Gasperini in panchina. Queste le sue considerazioni, riportate da TMW: "Non so che dire, io ho visto una partita differente da voi giornalisti - dice in conferenza stampa -. Dipende da cosa guardare: penso all'infortunio occorso a Moreno, a Perrone che ha giocato molto bene, io mi tengo il gioco, la competizione, la voglia di fare bene.