Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Como 4-0, Carlos Augusto ha parlato così:
Carlos Augusto: “Sono felice per il gol ma conta di più il risultato. Ruolo? Io…”
L'Inter vince 4-0 contro il Como al termine di un match dominato dall'inizio alla fine: le parole di Carlos Augusto a Dazn
"Primo gol in Serie A? Sono felice per il gol, è più importante la vittoria, mi trovo bene, cerco di aiutare la squadra. Lavoro per la squadra, dove c'è bisogno gioco, provo a fare il meglio, la cosa più importante è la squadra"
