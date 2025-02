"Il rigore non dato a noi? Non c'è interpretazione, è un rigore chiarissimo: Douvikas prende la palla con il petto, e se l'avversario non la tocca con la mano va davanti al portiere, è un'occasione incredibile. Adesso andiamo a casa con zero punti. Oggi non sto zitto perché è successo tante volte a gennaio: contro la Lazio fallo su Paz e l'ho perso per 3 partite. Contro il Milan, stesso discorso, corner per il Milan, 1-1 e poi perdiamo la partita, dando un'altra possibilità a una grande squadra che stava soffrendo a Como. Como-Udinese, Goldaniga non tocca il giocatore, secondo giallo ed espulsione. Sono tante partite che succedono queste cose, io devo difendere il Como. Non parlo per me, parlo per difendere la società e la città di Como. Adesso basta".