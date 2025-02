“Per questa foto il titolo può essere ‘felicità’. È di un torneo alle Canarie quando ero piccolo, sognavo di diventare un calciatore professionista e avevo voglia di seguire le orme di mio padre. Ho sempre saputo che lottando e allenandomi ce l'avrei fatta e per fortuna ci sono riuscito, quest'anno per la prima volta sono in Serie A ed è davvero un sogno per me".

"Questo direi che è stato il mio 'prime'... il miglior momento della mia vita. Ancelotti mi diede fiducia, inserendomi in una partita importante come questa in Champions contro il Napoli e ho avuto la fortuna, in uno stadio come il Bernabeu pieno di gente, di segnare il gol della vittoria. Fu un momento di felicità enorme per me e la mia famiglia, non me lo dimenticherò mai".