Facchetti: “Nel derby rispetto e testa alta. Chi toglierei al Milan di Allegri? Credo che…”

Gianfelice Facchetti
Si avvicina la sfida tra Inter e Milan: emozioni e sensazioni
Redazione1908

A Bar Sport il giornalista Paolo Maggioni ha intervistato Gianfelice Facchetti in merito alle emozioni per il derby in programma domenica sera: "Questo derby è unico, è la prima volta per la nuova proprietà. Speriamo che vada come la prima volta a San Siro nel 1926".

Gianfelice Facchetti
"Rispetto e testa alta"

"Chi toglierei al Milan di Allegri? Non toglierei nessuno. Con il dovuto rispetto credo che l'Inter abbia trovato un equilibrio e possa giocarsi la partita a viso aperto, ovviamente con attenzione perché Allegri conosce bene queste sfide. Rispetto e testa alta. Il mio derby del cuore è quello della seconda stella. Quella notte con il freddo la pioggia e una parte di città in festa: indimenticabile", ha dichiarato Gianfelice Facchetti a proposito del derby in programma domenica sera.

