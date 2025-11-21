G ianfranco Matteoli , ex calciatore dell'Inter , ha parlato a Tuttosport in vista del derby di Milano. Queste le sue parole sul reparto di centrocampo delle due squadre: «Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì».

«Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera».