Marco Astori Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 13:32)

Thijs Dallinga, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino. Queste le sue dichiarazioni sulla possibilità di vittoria dello scudetto: "E’ curioso come funziona il calcio: abbiamo battuto i campioni d’Italia, i tifosi si esaltano e sognano.

Poi sbagli due partite e si parla di crisi. Noi dobbiamo stare calmi, pensare gara dopo gara. Siamo sulla buona strada, siamo molto concentrati. E’ soltanto novembre, mancano tante partite. Poi, certo, noi vogliamo arrivare più in alto possibile.

La Supercoppa? Ero abituato che si giocasse in una gara secca. Invece qui ci sarà una semifinale, per di più contro l’Inter: è un po’ diverso, ma sarà una bella sfida. Nessun limite. Abbiamo dimostrato l’anno scorso che possiamo battere l’Inter".