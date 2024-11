Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Giacinto Facchetti, figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto, ha parlato così verso la sfida col Napoli di domenica: «Può dare qualche segnale per una lettura più appropriata in questa prima fase del campionato. Si pensava che Conte, dopo una serie di vittorie, mettesse il turbo, come è nel suo stile e invece lo stop contro l'Atalanta dice che la lotta è più aperta di quanto si immaginasse. Può essere un anno di sorprese».