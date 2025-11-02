Qualche nerazzurro che l’ha colpita?

«Ho visto il gol che ha segnato con la Fiorentina questo ragazzo, Sucic. Davvero un bel gesto tecnico. Dopo, torno sul discorso dei difensori: ha preso palla e ha fatto uno slalom con poca opposizione, come se ci fossero dei robot... Ma a piacermi, più di tutti, è Pio Esposito: è un attaccante davvero forte, mai egoista. Lui gioca pensando sempre al bene per la squadra».