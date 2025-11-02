Intervistato dal Corriere di Verona alla vigilia di Verona-Inter, Piero Fanna, doppio ex della partita, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fanna: “L’Inter ha assorbito l’addio di Inzaghi. E Pio Esposito mi ha colpito molto”
news
Fanna: “L’Inter ha assorbito l’addio di Inzaghi. E Pio Esposito mi ha colpito molto”
Intervistato dal Corriere di Verona alla vigilia di Verona-Inter, Piero Fanna, doppio ex della partita, ha rilasciato queste dichiarazioni
Che Inter si aspetta?—
«Mi pare che la fine del ciclo di Inzaghi sia stata assorbita. Cambiato l’allenatore, con l’arrivo di Chivu, l’impianto della squadra, il blocco che la forma, è rimasto. Così come il livello che esprime, anche la maniera in cui gioca».
Qualche nerazzurro che l’ha colpita?—
«Ho visto il gol che ha segnato con la Fiorentina questo ragazzo, Sucic. Davvero un bel gesto tecnico. Dopo, torno sul discorso dei difensori: ha preso palla e ha fatto uno slalom con poca opposizione, come se ci fossero dei robot... Ma a piacermi, più di tutti, è Pio Esposito: è un attaccante davvero forte, mai egoista. Lui gioca pensando sempre al bene per la squadra».
(Fonte: Corriere di Verona)
© RIPRODUZIONE RISERVATA