Fanna: “L’Inter ha assorbito l’addio di Inzaghi. E Pio Esposito mi ha colpito molto”

Intervistato dal Corriere di Verona alla vigilia di Verona-Inter, Piero Fanna, doppio ex della partita, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato dal Corriere di Verona alla vigilia di Verona-Inter, Piero Fanna, doppio ex della partita, ha rilasciato queste dichiarazioni sui nerazzurri:

Che Inter si aspetta?

—  

«Mi pare che la fine del ciclo di Inzaghi sia stata assorbita. Cambiato l’allenatore, con l’arrivo di Chivu, l’impianto della squadra, il blocco che la forma, è rimasto. Così come il livello che esprime, anche la maniera in cui gioca».

Qualche nerazzurro che l’ha colpita?

—  

«Ho visto il gol che ha segnato con la Fiorentina questo ragazzo, Sucic. Davvero un bel gesto tecnico. Dopo, torno sul discorso dei difensori: ha preso palla e ha fatto uno slalom con poca opposizione, come se ci fossero dei robot... Ma a piacermi, più di tutti, è Pio Esposito: è un attaccante davvero forte, mai egoista. Lui gioca pensando sempre al bene per la squadra».

(Fonte: Corriere di Verona)

