L'attaccante serbo ha parlato insieme a Kostic alla fine della partita della Juve contro la Cremonese

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 23:42)

«Spalletti? Ha dei suoi modi che sicuramente funzionano. Vorrei che quello che ci siamo detti resti nello spogliatoio. Bella partita, potevamo fare meglio, ma era la prima partita del mister ed è andata bene. Siamo contenti». Così Vlahovic ha parlato dopo la vittoria contro la Cremonese per due a uno della Juventus, nella prima gara di Spalletti da allenatore bianconero.

«Al di là delle indicazioni tattiche, sono stato contento di fare gol questa sera, sono tre punti importanti», ha aggiunto Kostic sulla gara con la Cremonese.

«Leader? Faccio il mio lavoro, sono concentrato sul lavoro per la squadra al cento per cento e faccio quello che chiede al mister. Cosa si vede da fuori lo giudicano gli altri, questo sono io, non lo faccio per mostrare qualcosa, ma ci tengo. Abbiamo ottenuto tre punti importanti, dobbiamo andare alla pausa per la Nazionale con spero due vittorie nelle prossime due partite», ha aggiunto ancora Vlahovic.

(Fonte: DAZN)