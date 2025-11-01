FC Inter 1908
Spalletti: “Ho detto scudetto? Già prigioniero. L’ho detto perché bisogna deve dirlo ma…”

Alla sua prima panchina in bianconero, l'ex allenatore nerazzurro ha parlato della vittoria contro la Cremonese
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ha vinto la sua prima partita sulla panchina della Juventusche è a meno quattro dalla vetta dopo il pareggio del Napoli e in attesa della gara della Roma contro il Milan. Luciano Spalletti, neo allenatore bianconero, ha parlato - che sembrava provatissimo - ai microfoni di DAZN per analizzare la gara: «Ho parlato di scudetto? Sono già spalle al muro, sono già prigioniero (sorride.ndr). L'ho detto perché bisogna dirlo, ma la strada è lunghissima e sicuramente bisogna migliorare nonostante le tante occasioni create. Abbiamo sciupato tanto e bisogna lavorare da quel punto di vista».

-La posizione di Koopmeiners come braccetto? 

Lo ha fatto anche in Nazionale, poi le intenzioni devono essere queste. Serve ai ragazzi come messaggio: non andiamo a difendere una partita, si va a giocare. Mi è oiaciuto perché ha comandato quelli davanti, ha dettato le posizioni, è stato aggressivo e pure difensivo. Se lo avessimo girato di più nel giro palla e nella costruzione sarebbe entrato a fare superiorità a centrocampo. L'intenzione era quella, ma lo abbiamo fatto poco. Si è fatto apprezzare più per quelle che non sono le sue qualità e sarebbe stato più facile usare le sue di qualità. 

-La classifica è il problema minore in questo momento? 

La squadra è in condizione, si vede che Tudor ha allenato e ha stimolato la corsa. Poi si subisce la pressione del livello della Juve, storicamente e rispetto al futuro. La Juve ha potenzialità ovunque e qualcuno forse deve ancora raggiungere quel livello lì per stare comodo nella tuta della Juve. Ma secondo me abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo sbagliato delle occasioni, la palla 4-5 volte davanti all'area e non l'abbiamo buttato dentro. Abbiamo fatto bene e sono contento della squadra. 

(Fonte: DAZN)

