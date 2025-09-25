L’ex dirigente del Napoli Marco Fassone è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Milan-Napoli per entrambi è uno snodo importante, sarà una bella partita perché sono le squadre che fino a questo momento mi sono sembrate le più competitive. Ma non andrò a San Siro questo weekend, andrò allo Stadium a vedere Juventus-Atalanta.