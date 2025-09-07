Lucien Favre, allenatore svizzero, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha speso parole di elogio per Yann Sommer, portiere dell'Inter e suo calciatore ai tempi del Borussia Monchengladbach: "Un portiere tremendamente sottovalutato per via dell'altezza. Prese il posto di ter Stegen e diventò una colonna. Se dovessi descriverlo in tre parole le direi personalità, sicurezza e istinto".
Favre: “Sommer portiere tremendamente sottovalutato. Lo descriverei in tre parole”
L'allenatore svizzero ha speso parole di elogio per il numero 1 dell'Inter, suo calciatore ai tempi del Borussia Monchengladbach
