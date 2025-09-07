FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Favre: “Sommer portiere tremendamente sottovalutato. Lo descriverei in tre parole”

news

Favre: “Sommer portiere tremendamente sottovalutato. Lo descriverei in tre parole”

Favre: “Sommer portiere tremendamente sottovalutato. Lo descriverei in tre parole” - immagine 1
L'allenatore svizzero ha speso parole di elogio per il numero 1 dell'Inter, suo calciatore ai tempi del Borussia Monchengladbach
Fabio Alampi Redattore 

Lucien Favre, allenatore svizzero, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha speso parole di elogio per Yann Sommer, portiere dell'Inter e suo calciatore ai tempi del Borussia Monchengladbach: "Un portiere tremendamente sottovalutato per via dell'altezza. Prese il posto di ter Stegen e diventò una colonna. Se dovessi descriverlo in tre parole le direi personalità, sicurezza e istinto".

Leggi anche
Bava: “Mercato Juve? Penso a come si sono mosse Inter e Milan. I fondi mettono…”
Cagliari, Adopo: “Favorita per lo scudetto? Dico Inter, è fortissima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA