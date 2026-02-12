Intervistato da Tuttosport, Felipe Melo, doppio ex di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune considerazioni sul derby d'Italia di sabato sera

Marco Macca Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 17:46)

Felipe Melo, lei ora è in Brasile con l’emittente Globo a commentare le partite di campionato. Ma l’Italia le manca? — «Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore».

All’orizzonte c’è Inter-Juve, la sua partita per eccellenza. — «Credo che Spalletti sia l’allenatore perfetto per questa Juve: è abituato a vincere, ha grandi capacità. La squadra lo rispecchia totalmente. Anche l’Inter sta bene: macinano risultati e giocano benissimo. È più importante per la Juve questa sfida: se vuole pensare di crescere, tutto passa dal duello contro i nerazzurri. Nella singola partita vedo meglio la Juve in questo frangente».

Da chi si aspetta tanto in Inter-Juve? — «Occhio ai due Thuram, come all’andata: possono essere più determinanti persino di Lautaro e Yildiz. E mi piace anche Zielinski, è un giocatore prezioso come pochi».

Potrà mai ricucire pure col popolo bianconero? — «Non ne ho idea. So però che i tifosi della Juve si sono arrabbiati per il mio post sul Galatasaray dopo il sorteggio. Tiferò Inter e Gala, sì, ma il passato non si cancella e serve sempre per crescere nella vita. E poi in Italia tornerò presto, anche solo per bere un po’ del vostro ottimo vino».

