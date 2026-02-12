A Skysport ha parlato il direttore sportivo del Como dopo il passaggio in semifinale di Coppa Italia dove la squadra di Fabregas affronterà l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 15:51)

Carloalberto Ludi, ds del Como, ha parlato ai microfoni di Skysport, dopo la recente qualificazione ai quarti alla semifinale di Coppa Italia contro l'Interarrivata dopo la vittoria ai rigori contro il Napoli.

-Il Como ha raggiunto un traguardo storico: come sono i commenti della città?

È un periodo positivo. Ci sentiamo parte integrante della comunità e aver donato ai tifosi una grandissima gioia, che ha pervaso tutta la squadra ed è motivo di grande orgoglio. Per noi è un obiettivo raggiunto, ci rende orgogliosi. Il giorno dopo però eravamo già a lavorare, perché dobbiamo preparare una gara molto importante, quella di sabato (contro la Fiorentina alle 15.ndr) e andiamo avanti.

-Sarà un altro mese intenso dopo gennaio. Prove da Europa?

No, sono prove di stabilità e di performance. Siamo molto contenti perché vuol dire che abbiamo raggiunto un obiettivo storico. Nello scorso mese siamo stati all'altezza e siamo andati oltre i nostri timori. Speriamo di migliorare come sempre e che questo mese di gennaio possa darci grande gioia.

-Ripeteva spesso un anno fa che sarebbero rimasti al Como sia Fabregas che Nico Paz e non in tanti le avevano creduto. Se la sente di dire cosa crede succederà nella prossima estate?

Di solito la gente tende a mentire, io di solito non lo faccio. Ero sicuro che sarebbero rimasti, a maggio ho titubato un po' forse (sorride.ndr). Ma sono contento che siano ancora al centro del progetto. Oggi non è tempo di parlarne ancora. L'anno scorso certe cose le avevo oltre marzo quando gli scenari erano abbastanza definiti rispetto ad oggi. Credo che Cesc sia focalizzato assolutamente e totalmente su questa esperienza e a farci crescere e guidarci in questa nuova dimensione. Nico è super coinvolto, è apprezzato da tutti. Il suo futuro non dipende da noi. Questo lo sanno tutti e non facciamo altro che aspettare e nel frattempo lavorare per crescere.

-Volevate Vergara, giusto?

Sì. Quella è stata una notizia che è rimbalzata recentemente ma ci abbiamo lavorato un anno fa, nelle sessioni di mercato precedenti, quando siamo arrivati in Serie A. Perché è un ragazzo di talento e noi di ragazzi di talento ne abbiamo lanciati e valorizzati molto. Il Napoli è stato lungimirante, Giovanni (Manna.ndr) ha avuto visione, l'ha tenuto legittimamente in mano e adesso sta facendo bene per il Napoli.

