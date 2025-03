Ferrara: “Conte? Quest’anno l’ho visto arrabbiato solo due volte. Dopo Como…”

"Oggi è importante per entrambe, si affrontano in un momento particolare", dice Ciro Ferrara ai microfoni di Dazn

"Oggi è importante per entrambe, si affrontano in un momento particolare. L'Inter ha recuperato tanti punti al Napoli ma non è nelle migliori condizioni, sarà interessante vedere chi ha voglia di andarsi a prendere i tre punti"

"Conte l'ho visto arrabbiato davvero due volte, dopo le uniche sconfitte fuori casa con Verona e Como, salvo poi ridare fiducia ai suoi durante la settimana. Non è così nervoso o arrabbiato. Il Napoli è stato in testa per 23 giornate, è un dato importante, a maggior ragione dopo la passata annata. Conte ha dato un grande contributo. Questa partita è più decisiva per l'Inter, in caso di vittoria"