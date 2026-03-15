"Abbiamo visto sempre assegnare il rigore. Cioè è quasi come se fosse diventato un episodio codificato, come si dice in gergo. Per lo step on foot, chi lo dice qual è stata l'intensità? Ormai è codificato che nel momento in cui tu, all'interno dell'area di rigore, sull'attaccante gli dai un pestone, qualsiasi sia l'entità è calcio di rigore. È stato codificato. E allora in questa situazione l'attaccante anticipa e arriva prima sul pallone, c'è il contatto, perché sennò entriamo in un ginepraio in cui anche nelle prossime volte sarà giudicata l'intensità. Questo rigore tanti anni fa, ancora quando giocavo io, non l'avrebbero mai assegnato, però poiché ormai sono cambiate tante cose e questo è un episodio che abbiamo visto in tantissime circostanze, mi sembra strano che oggi non sia stato assegnato. Se invece tu lo codifichi c'è poco da fare, poi può non piacerci, perché ovviamente a me un rigore del genere è fuori da ogni logica, però sono stati assegnati, ma tanti sono stati assegnati in quella maniera".