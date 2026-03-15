Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Como: "L'espulsione di Wesley? Preferisco sorvolare. Non è niente. Ci sono immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10...
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fcinter1908 news interviste Gasperini: “L’espulsione di Wesley? Preferisco sorvolare. Non è la prima volta che il Como…”
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Gasperini: “L’espulsione di Wesley? Preferisco sorvolare. Non è la prima volta che il Como…”
Il tecnico della Roma ha preferito non commentare l'episodio che ha costretto la sua squadra a giocare in 10
Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono sicuramente situazioni anche molto cercate. Un po' troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito".
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