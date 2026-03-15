Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Como : "L'espulsione di Wesley? Preferisco sorvolare. Non è niente. Ci sono immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10...

Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono sicuramente situazioni anche molto cercate. Un po' troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito".