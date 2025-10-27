"Voglio intervenire perché altrimenti sembra che io voglia nascondermi e non assumermi le mie responsabilità. Ieri è successo l'inferno perché ho detto che la mia percezione era simile a quella dell'assistente. Ferrara può sbagliare? Certo che posso sbagliare. Sono tutti episodi opinabili, mi auguro che ci sia uniformità in questa tipologia di contrasti. Questo per il futuro, detto questo anche Ciro Ferrara può sbagliare. Ho detto che ci poteva stare il rigore, ribadisco che è una mia opinione. Se dovesse ricapitare, mi auguro che ci sia uniformità"