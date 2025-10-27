FC Inter 1908
Ferrara: “Successo l’inferno, posso sbagliare ma la penso come l’assistente. Rigore ci può stare”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sul contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan che causa il calcio di rigore per il Napoli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ciro Ferrare, ospite negli studi di DAZN, nel corso della trasmissione 'Fuoriclasse' è tornato a parlare dell'episodio tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, che ha causato il calcio di rigore trasformato da De Bruyne che ha sbloccato il risultato al Maradona.

L'ex calciatore ha ribadito la sua posizione, sottolineando che a suo parere la decisione dell'arbitro Mariani, su indicazione del guardalinee Bindoni, è giusta:

"Voglio intervenire perché altrimenti sembra che io voglia nascondermi e non assumermi le mie responsabilità. Ieri è successo l'inferno perché ho detto che la mia percezione era simile a quella dell'assistente. Ferrara può sbagliare? Certo che posso sbagliare. Sono tutti episodi opinabili, mi auguro che ci sia uniformità in questa tipologia di contrasti. Questo per il futuro, detto questo anche Ciro Ferrara può sbagliare. Ho detto che ci poteva stare il rigore, ribadisco che è una mia opinione. Se dovesse ricapitare, mi auguro che ci sia uniformità"

