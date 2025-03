«Dove ho visto le altre gare del Feyenoord? A casa, davanti alla tv. Quando abbiamo segnato quel gol in trasferta al Milan sono saltato in aria, un momento meraviglioso per il Feyenoord. La differenza di rendimento tra campionato e Champions? Domani proverò questa esperienza, non vedo l'ora. Sarà la mia prima volta in Champions da allenatore. Ho giocatori in buona forma, ben allenati e sono positivo. Sicuramente è un modo diverso di vivere la partita da giocatore ad allenatore. Come giocatori, la cosa più importante è mantenersi in forma e fare bene il proprio lavoro. Come allenatore devi gestire tanti processi contemporaneamente e ti trovi in molti mondi diversi nello stesso giorno», ha detto sull'approdo sulla panchina della squadra olandese.