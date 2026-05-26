L'ex attaccante dell'Inter ha parlato a Het Nieuwsblad e si è soffermato sulla sua decisione di curarsi nel suo Paese e di non rientrare in Italia contro la volontà del club azzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 14:46)

Romelu Lukaku ha parlato con il quotidiano belga Het Nieuwsblad e si è soffermato sulle sue condizioni fisiche in vista del Mondiale e sul suo rapporto con il Napoli dopo che ha deciso di non tornare ad allenarsi a Castel Volturno per un problema fisico e di restare a curarsi in Belgio.

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«Mi sento sempre più in forma. Recentemente - ha dichiarato - abbiamo fatto dei test di velocità. Ho raggiunto i 35,5 chilometri orari. L'ultima volta che sono stato così veloce è stato anni fa. L'unica cosa che mi manca sono le partite. Ora ci lavoreremo su con la nazionale».

«Non affronto questa fase con l'idea di essere titolare a quel punto. O di giocare per un'ora. Pensarlo sarebbe folle. Farò di tutto per essere pronto e poi potrò sicuramente dare un contributo alla squadra in un secondo momento. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, andrà bene nella fase a gironi. Ma prima, ho bisogno di giocare qualche minuto, trovare il ritmo e acquisire fiducia», ha detto sul prossimo Mondiale.

Quanto alla sua decisione di curarsi in Belgio ha aggiunto: «È il mio corpo. Due settimane prima della pausa per le nazionali, a fine marzo, avevo già la sensazione che qualcosa non andasse. E mi sono sentito frustrato: non potevo fare molto per il Napoli se mi sentivo in quel modo. Così sono venuto in Belgio per fare una risonanza magnetica. E in effetti: c'era di nuovo qualcosa che non andava. Soffrivo di sovraccarico del psoas (un muscolo profondo che collega la parte bassa della schiena alle gambe, ndr) . Gli sprint brevi andavano bene. Ma sulle distanze più lunghe, con la mia forza, non era possibile. Ho faticato molto. Mi dà fastidio quello che alcuni media italiani hanno scritto. Hanno distorto la realtà. Non sono venuto qui in vacanza. Volevo tornare al mio massimo livello il prima possibile».

«Ho chiamato i membri del consiglio di amministrazione del Napoli per dire che sarei tornato non appena le cose si fossero sistemate. Quanto al mio rapporto con il Napoli: è tutto tranquillo . Non c'è assolutamente nessun problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto. Anche l'allenatore e io abbiamo parlato. Tutto a posto».

Nel frattempo Conte ha deciso di lasciare il Napoli, ma lui sembra intenzionato a restare: «Non ho intenzione di andarmene dal Napoli, ho un altro anno di contratto. L'Anderlecht? Vorrei segnare più di cento gol per i Red Devils. Tornare a essere un giocatore dell'Anderlecht è uno dei miei obiettivi. Dopodiché, sarà finita», ha aggiunto.