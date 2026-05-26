Il centrocampista del Liverpool, accostato recentemente anche all'Inter, ha parlato ai canali ufficiali dei Reds

Fabio Alampi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 05:02)

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Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club: "È stata una stagione altalenante. Ovviamente lo è stata. Abbiamo vinto partite importanti e ne abbiamo perse anche. Ma la cosa importante ora è che siamo in Champions League".

"Da quando sono arrivato, gli standard erano già ben definiti e bisognava rispettare le regole. Bisognava credere in ciò in cui credevano i ragazzi. Ovvero lavorare sodo ogni singolo giorno... e lo si vede più come una famiglia. È una cosa fondamentale che ho sempre sostenuto riguardo a questo club. Tutto è iniziato con ragazzi come quelli che ora se ne andranno. Non è solo una squadra di calcio, è più come una famiglia. Ovviamente ci sono alti e bassi, ma quando ti guardi intorno, sono sempre quei ragazzi ad esserci nei momenti più difficili, sono sempre lì. Anche nei momenti belli ci sono. È importante che continuiamo così".

"L'ho già detto, anche quando i tempi sono duri ci guardiamo intorno e ci vediamo l'un l'altro, siamo una famiglia. Non bisogna mai, mai mollare. È stato un anno altalenante. Ma la cosa importante, come ho già detto, è che questo club è enorme perché resta unito. La nostra famiglia e i tifosi sono sempre lì. Come ho detto, è importante che ci siamo qualificati per la Champions League. Il prossimo anno sarà di nuovo entusiasmante, i ragazzi che abbiamo acquistato hanno ormai giocato abbastanza partite da sentirsi parte integrante della squadra. Vedremo il meglio di loro. Sono emozionato e la prossima stagione dovrebbe essere fantastica. Possiamo lasciarci tutto alle spalle e goderci il momento, giocando senza pressioni".