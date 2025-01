Intervenuto a Firenze per la kermesse Pitti Uomo, Luis Figo, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento della squadra di Simone Inzaghi: "L'Inter sempre sarà candidata a vincere perché è fra le più forti in Italia. Ha la qualità per continuare a vincere e per raggiungere i suoi obiettivi, lo ha sempre dimostrato e anche quest'anno lo farà".