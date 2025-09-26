FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata”

news

Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata”

Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata” - immagine 1
Intervistato da TMW, Giacomo Filippi, allenatore, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A, indicando l'Inter come l'anti Napoli
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Giacomo Filippi, allenatore, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A, indicando l'Inter come l'anti Napoli nella corsa al tricolore. Ecco le sue dichiarazioni:

Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata”- immagine 2
Getty Images

Chi è l'anti Napoli?

Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata”- immagine 3
Getty Images

“L’Inter. È una squadra forte, rodata. Penso che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto all’anno scorso: non è stato fatto un mercato milionario ma mirato e di prospettiva”.

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Orsi: “Dualismo Sommer-Martinez? Può essere pericoloso, andrei avanti con lo svizzero....
La Russa: “Berlusconi voleva l’Inter? E’ possibile, ma lui era milanista. Una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA