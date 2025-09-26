Intervistato da TMW, Giacomo Filippi, allenatore, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A, indicando l'Inter come l'anti Napoli nella corsa al tricolore. Ecco le sue dichiarazioni:
Filippi: “Anti-Napoli? L’Inter. È una squadra forte, rodata”
Chi è l'anti Napoli?
“L’Inter. È una squadra forte, rodata. Penso che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto all’anno scorso: non è stato fatto un mercato milionario ma mirato e di prospettiva”.
(Fonte: TMW)
