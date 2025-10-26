Fiorentina, Pioli: “Non pensiamo alle qualità dell’Inter. Loro forti, ma noi…”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina dopo il pari contro il Bologna in extremis e in vista del match con la Fiorentina

Alessandro De Felice Redattore 26 ottobre - 21:28

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara contro il Bologna.

"La visuale che avevo mentre la palla stava arrivando a Dodò era che si poteva fare gol. Purtroppo non ci è riuscito. È un peccato perché credo che per lo sforzo potevamo anche meritare il vantaggio. Mi prendo la grande voglia della squadra di non arrendersi mai, di lottare e di giocare. Non è un momento facile ma perché questo la squadra ha meritato questa rimonta e questo punto, ci crede e vuole continuare a farlo".

Può essere un punto di partenza?

"I cambi sicuramente ci hanno fatto bene e ci hanno dato energia. Dobbiamo avere più energia. Nel secondo tempo il Bologna non ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco ma ha vinto le seconde palle. Con le due punte abbiamo lavorato meglio. Gud ha lavorato bene. È stata una gara difficile ma ben interpretata, con la determinazione e attenzione giusta. In questo abbiamo fattoo un salto avanti tirando fuori qualcosa in più in un momento di difficoltà. E da qui dobbiamo ripartire".

C'è la possibilità di giocare con le due punte?

"Kean ha fatto una buonissima gara anche nel primo tempo. Ha dovuto duellare con Lucumì con continuità. Sia con Gudmundsson che con Dzeko. Ora dobbiamo continuare a lavorare per trovare una vittoria che in campionato che ancora ci manca".

Sulla gara contro l'Inter:

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non alle qualità dell'Inter. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche e sapere che è una possibilità di migliorare la nostra classifica. Ci saranno momenti difficili e momenti in cui dovremo soffrire. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare male ad un avversario così forte".