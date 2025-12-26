Tra i nomi citati, c'è spazio anche per uno che ha indossato la maglia dell'Inter: "Ho avuto la fortuna/sfortuna di giocare contro Cristiano Ronaldo e Messi, possiamo solo dire chapeau e va bene così. Però ti dico che un giocatore che io soffrivo era Ivan Perisic: aveva una grande corsa, era molto fastidioso stargli dietro. Destro o sinistro, per lui era uguale. E fisicamente era molto più alto di me: preferivo giocare contro gente magari tecnicamente più dotata, brevilinea e del mio stesso passo, piuttosto che contro uno come lui che aveva differenti qualità fisiche rispetto alle mie".