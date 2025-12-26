La Regola del Demone

"Al trentunesimo mi stava già sostituendo, insieme con Bastoni: al nostro posto sono entrati Gagliardini e Dimarco. Uscendo dal campo, pensavo e non capivo. Dove ho sbagliato? Cos'ho combinato? Non è che avessi fatto così schifo, in quello spezzone di gara. Non mi aspettavo di essere richiamato in panchina così presto. Non ho chiesto spiegazioni, perché non avevo intenzione di creare problemi, e neanche ne ho ricevute. Però, per due settimane, durante la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, continuavo a essere tormentato dal dubbio. Ma perché non mi ha lasciato giocare? Poi, quasi per caso, ho letto un articolo sul giornale. Parlava del nostro allenatore. Diceva che, in maniera quasi automatica, decideva di affidarsi a una ammonizione di un calciatore, quel calciatore andava sostituito. In effetti, il tabellino di Udinese-Inter, tra le altre cose, ne raccontava due: al minuto 13 ammonito Bastoni, al minuto 21 ammonito Mkhitaryan. Inzaghi aveva applicato la sua regola. La regola del Demone", racconta Mkhitaryan ricordando l'abitudine di Inzaghi a sostituire il giocatore ammonito.