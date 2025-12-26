Sono tanti gli argomenti affrontati da Henrikh Mkhitaryan in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio . Si parte dall'attualità e quindi dall'analisi di questa prima parte di stagione dell'Inter. "Abbiamo iniziato non male. Direi che potevamo iniziare anche meglio, ma stiamo facendo il nostro percorso, quello che vogliamo. Ovviamente siamo a metà strada, bisogna finire il campionato e poi alla fine del campionato si può parlare in quale posizione siamo arrivati in classifica e ovviamente se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi o no, però, come sapete, l'Inter sempre lotta per gli obiettivi più alti, per quello facciamo tutto per per vincere o per essere in alto".

Si torna poi al finale della scorsa stagione: "Ovviamente non bisogna dimenticare il percorso che abbiamo fatto, quella stagione lunghissima che abbiamo avuto, perché abbiamo lottato per tutti gli obiettivi fino in fondo. Se non mi sbaglio abbiamo giocato 63 partite se non mi sbaglio che sono veramente tantissime. Ovviamente Chivu ha preso la squadra in un momento non facile perché eravamo mentalmente giù dopo la sconfitta di Champions, però questo è il calcio e lui ci ha dato tanta fiducia, ci ha dato tanta energia per dimenticare quel quel giorno, quella quella partita e pensare alla stagione che c'era davanti a noi. Adesso ovviamente abbiamo dimenticato tutta la stagione scorsa pensando solo a questa".