Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia, ds del Marsiglia, è tornato a parlare anche di Juventus:
Benatia: “Non dormii tre notti per un gol subito. E poco dopo contro l’Inter…”
“Arrivavo da una stagione al top e stavo trattando il rinnovo con Paratici, pensavo di chiudere la carriera a Torino e sognavo di vincere la Champions ma in America, durante la tournée, venni a sapere che sarebbe tornato Bonucci. Con Allegri fui chiaro, gli dissi che non volevo giocare una partita su quattro, lui mi rassicurò. Dopo una gara con il Milan, in cui feci bene, mi mise in panchina per un po’ e io chiesi la cessione a gennaio. Con Max e Landucci però ho un buon rapporto, Chiellini è un amico così come Buffon”.
Juventus-Napoli 0-1 del 2018, segnò Koulibaly marcato da lei: come l’ha vissuta?
“Malissimo, non ho dormito per tre giorni. Si fece male Chiellini e io giocai forse una delle mie migliori partite. Perdemmo 1-0 ma potevamo stare sotto di tre, feci salvataggi su salvataggi, poi Albiol al 90’ mi fece un mezzo blocco, Koulibaly saltò e fece un gol incredibile. La giornata successiva a San Siro con l’Inter Allegri mi mise fuori e io non la presi bene: sembrava fosse tutta colpa mia”.
Real-Juve, quarti di finale di Champions della stessa stagione: c’era il famoso fallo su Vasquez?
"Basta rivedere la partita... Io arrivavo da dietro e cercai di evitarlo, lui si lasciò cadere. Non ricordo un grande contatto. Al 93’ si fischia un rigore solo quando sei sicuro".
