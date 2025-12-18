“Arrivavo da una stagione al top e stavo trattando il rinnovo con Paratici, pensavo di chiudere la carriera a Torino e sognavo di vincere la Champions ma in America, durante la tournée, venni a sapere che sarebbe tornato Bonucci. Con Allegri fui chiaro, gli dissi che non volevo giocare una partita su quattro, lui mi rassicurò. Dopo una gara con il Milan, in cui feci bene, mi mise in panchina per un po’ e io chiesi la cessione a gennaio. Con Max e Landucci però ho un buon rapporto, Chiellini è un amico così come Buffon”.