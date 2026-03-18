Amaro sfogo del centrocampista francese, che in rossonero ha dovuto cambiare posizione perdendo la Nazionale

Fabio Alampi Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 05:02)

Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, nel corso di un'intervista concessa a L'Equipe ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Il cambio di ruolo? Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento. Alla fine, ho capito che non è necessariamente ciò che voglio. Lo faccio ovviamente per la squadra, ma mi piaceva molto essere all'origine delle azioni, controllare il ritmo di gioco della squadra, recuperare palloni".

"Ho dovuto imparare a giocare più rapidamente, orientarmi meglio. Devo essere più impattante fisicamente, anticipare di più, e ho capito anche che potevo realizzare più scatti ad alta intensità. Non credo di essere sufficientemente forte, le statistiche dicono che potrei essere più efficace. E se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo. Lo faccio con il club, soprattutto se siamo in lizza per un titolo. Ma non sono convinto che questo mi aiuti per il futuro".

"Non vengo preso in considerazione nei dibattiti mediatici su chi possa andare o meno al Mondiale. Ed è un peccato. Non sono fatalista, ho il passaporto francese, sono convocabile e soprattutto ho molta voglia di andare al Mondiale. Per crederci, devo finire la stagione meglio di come l'ho iniziata".