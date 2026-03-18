Bayern-Atalanta, Kompany: “Non sarà un’amichevole, dopo il 6-1 di Bergamo…”

Il tecnico belga del Bayern è in emergenza anzitutto per la squalifica del capitano Kimmich e di Olise: le ultime

Matteo Pifferi Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 01:02)

"Siamo il Bayern Monaco e abbiamo lavorato duro per questo slancio in Champions League. Non è che per il 6-1 a Bergamo dovremmo dare di meno". Vincent Kompany tiene i suoi sul pezzo alla vigilia dell'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale: "La difficoltà è tenere il focus su mercoledì. Siamo a casa nostra, davanti a 75 mila tifosi. Divertiamoci, ma non vengo certo a fare amichevoli".

Il tecnico belga del Bayern è in emergenza anzitutto per la squalifica del capitano Kimmich e di Olise, autore di una doppietta alla New Balance Arena. Indisponibili anche Davis per la ricaduta ai flessori 8 giorni fa, Ito, Kiala che ha problemi alla caviglia come Musiala, a segno all'andata, e Klanac, uno dei tre portieri assenti insieme a Neuer, convalescente da noie al polpaccio, e a Ulreich lesionatosi l'adduttore sabato a Leverkusen. Ma Kompany, pronto a riproporre Kane davanti nel 4-2-3-1, ha una novità sul titolare di gara 1 scontratosi con Krstovic, tanto da riportare una concussione cerebrale, in occasione dell'1-6 di Pasalic: "Se tutto va bene giocherà Jonas Urbig, ma è una decisione puramente medica". Fino a ieri l'alternativa sembrava il sedicenne Jordan Prescott, ma c'è anche il ventenne Jannis Bärtl della seconda squadra.

"L'Atalanta è reduce da un incontro molto duro contro l'Inter, che ha messo in difficoltà dimostrandosi solida e pericolosa. Nonostante l'andata, non è una squadra che subisce molti gol. Siamo preparati a tutto", assicura l'allenatore dei tedeschi. Tom Bischof, ventenne chiamato a giocare dal 1', si aspetta una sfida in parte sulla difensiva: "L'Atalanta attaccherà velocemente sulle fasce. Per noi non cambia, vogliamo vincere. E chiunque giochi in porta ci dà fiducia - chiude il centrocampista -. Il Real Madrid o il Manchester City ai quarti? Secondo me, dopo il 3-0 all'andata, andremo al Bernabeu".