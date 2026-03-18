Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, nel commentare ai canali ufficiali del club il successo contro la Cremonese ha rivolto un pensiero anche alla prossima sfida di campionato, in programma domenica sera contro l'Inter: "Era uno scontro diretto molto importante. Nella situazione in cui ci troviamo, in Serie A non esistono partite facili. Adesso abbiamo pochi giorni per recuperare, giovedì abbiamo la partita di Conference e domenica ci aspetta una gara difficile come quella contro l'Inter".