Fabio Fognini, ex tennista e grande tifoso dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport ha voluto mandare un messaggio a Pio Esposito: "Sei giovane, goditi questa nuova fama che ti sei creato, lavora tanto, hai un futuro bellissimo davanti a te. E come dice il mister, divertiti, insegui i tuoi sogni e ora che hai iniziato a ballare, se vuoi qualche consiglio, te lo posso dare!".