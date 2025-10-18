FC Inter 1908
Toni: "Roma-Inter grande partita. Chivu? Lasciamolo lavorare. Esposito? Il futuro è suo"

Toni: “Roma-Inter grande partita. Chivu? Lasciamolo lavorare. Esposito? Il futuro è suo”

Intervistato da Sky Sport a poche ore da Roma-Inter, Luca Toni, ex attaccante giallorosso, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Intervistato da Sky Sport a poche ore da Roma-Inter, Luca Toni, ex attaccante giallorosso, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Impossibile dimenticare il boato del mio gol nel 2-1 contro l'Inter del 2010. Pio Esposito? E' forte, bisogna farlo crescere. Non bisogna mettergli troppa pressione addosso. Gioca in una grande squadra, bisogna aspettarlo. Sta studiando con i grandi, perché Lautaro e Thuram sono due attaccanti forti a livello europeo. Deve solo continuare così, con i piedi per terra e stare tranquillo. Il futuro è suo".

"Roma-Inter stasera sarà una grande partita. Chivu? Non era facile arrivare dopo Inzaghi, vista anche l'inesperienza. Bisogna lasciarlo lavorare, poi saranno i risultati a parlare. Sa benissimo la responsabilità che ha e dove si trova".

(Fonte: Sky Sport)

