"Impossibile dimenticare il boato del mio gol nel 2-1 contro l'Inter del 2010. Pio Esposito? E' forte, bisogna farlo crescere. Non bisogna mettergli troppa pressione addosso. Gioca in una grande squadra, bisogna aspettarlo. Sta studiando con i grandi, perché Lautaro e Thuram sono due attaccanti forti a livello europeo. Deve solo continuare così, con i piedi per terra e stare tranquillo. Il futuro è suo".