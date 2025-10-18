L'ex difesore campione del mondo presenta i temi principali della gara in programma questa sera all'Olimpico

Fabio Alampi Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 18:02)

Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Roma, ha presentato i temi della gara in programma questa sera all'Olimpico ai microfoni de Il Tempo: "L'Inter è la squadra favorita insieme al Napoli per lo scudetto ma questa Roma con questa partenza ha stupito tutti. L'impatto di Gasperini è stato positivo, è un allenatore che non guarda in faccia nessuno e la pressione dell'ambiente, come qualcuno poteva pensare, non ha minimamente influito. Questa è la prima partita impegnativa della stagione ci farà capire le ambizioni. La difesa ad ora è stata la migliore ma l'attacco sta deludendo. È una squadra solida, la gara di stasera, anche se è presto per giudizi definitivi, quale forza ha la Roma contro l'Inter di Chivu che in questo momento sta meglio di tutti. Una serie di vittorie importante ma soprattutto decine di occasioni create nei novanta minuti".

Cosa ne pensa dell'Inter di Chivu?

"Chivu è stato bravo nel mantenere l'assetto dell'Inter degli ultimi anni dando grande verticalità alla squadra. L'impatto è stato negativo, aveva perso due partite e preso quattro gol dalla Juve ma lui non ha snaturato la squadra e ha continuato a puntare su alcuni giocatori credendoci, come Bonny, che è un'alternativa ma è una sua scelta. Nell'ultima gara contro la Cremonese l'Inter ha fatto venti tiri in porta, magari rischia qualcosa in fase difensiva ma almeno cinque o sei occasioni pulite per fare gol le crea sempre".

Dove si decide questa partita?

"L'Inter spinge molto sugli esterni con Dumfries e Dimarco e sono convinto che verrà fuori una bella battaglia, soprattutto con Wesley. La miglior difesa sfida il miglior attacco e potrebbero annullarsi a vicenda, perciò credo che la gara possa decidersi altrove".

Chi saranno gli uomini partita?

"Lautaro e Soulé. Sono gli uomini più in forma anche se bisognerà capire come l'argentino dell'Inter è tornato dalla nazionale, quando è partito veniva da quattro gol consecutivi. Soulé mi piace, mi stupisce che la Juve se lo sia fatto scappare così".