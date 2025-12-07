Daniel Fonseca, ex attaccante uruguayano con un lungo trascorso in Serie A, all'interno di un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato anche di suo figlio Matias, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, e di Antonio Conte: "Era una macchina da guerra, un grandissimo "cagac..." quando c'era allenamento. Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è diventato un grandissimo allenatore: aveva un carisma da trascinatore già in campo".