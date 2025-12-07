Daniel Fonseca, ex attaccante uruguayano con un lungo trascorso in Serie A, all'interno di un'intervista concessa a Tuttosport ha parlato anche di suo figlio Matias, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, e di Antonio Conte: "Era una macchina da guerra, un grandissimo "cagac..." quando c'era allenamento. Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è diventato un grandissimo allenatore: aveva un carisma da trascinatore già in campo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fonseca: “Conte? Mio figlio Matias lo ha conosciuto all’Inter, diceva che…”
news
Fonseca: “Conte? Mio figlio Matias lo ha conosciuto all’Inter, diceva che…”
L'ex attaccante uruguayano fu compagno di squadra dell'attuale allenatore del Napoli ai tempi della Juventus
Suo figlio Matias, invece, ha incrociato Conte all'Inter.
"Ha fatto due panchine in Serie A, diceva che era un martello. Sapeva parlare anche ai ragazzi della Primavera, facendo sentire tutti importantissimi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA