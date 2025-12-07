Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Fiorentina, il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi, ha risposto anche a una domanda sull'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti. Ecco le sue parole:
Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo”
Il difensore del Sassuolo Muharemovic, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi, ha risposto anche a una domanda sull'interesse dei nerazzurri
Hai fatto anche un gol...—
"Bellissimo fare il primo gol in Serie A e il primo in casa, sono molto contento. Spero non sia l'ultimo ma calma".
Si parla di mercato e di un interesse dell'Inter...—
"Io sono a Sassuolo, gioco per il Sassuolo, ho firmato per il Sassuolo, penso al Sassuolo".
(Fo9nte: TMW)
