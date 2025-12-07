FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo”

news

Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo”

Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo” - immagine 1
Il difensore del Sassuolo Muharemovic, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi, ha risposto anche a una domanda sull'interesse dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Fiorentina, il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi, ha risposto anche a una domanda sull'interesse dei nerazzurri nei suoi confronti. Ecco le sue parole:

Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo”- immagine 2
Getty

Hai fatto anche un gol...

—  

"Bellissimo fare il primo gol in Serie A e il primo in casa, sono molto contento. Spero non sia l'ultimo ma calma".

Muharemovic: “Bello segnare il primo gol in A. Inter? Penso solo al Sassuolo”- immagine 3
Getty Images

Si parla di mercato e di un interesse dell'Inter...

—  

"Io sono a Sassuolo, gioco per il Sassuolo, ho firmato per il Sassuolo, penso al Sassuolo".

(Fo9nte: TMW)

Leggi anche
Chivu a InterTV: “Dosare le energie? Sono solo alibi e scuse. Lautaro sul primo...
Akanji a Inter TV: “Non parlo di gara perfetta perchè si può sempre migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA