Dosare le energia? Sono scuse, sono alibi, molti non hanno giocato mercoledi quindi di eenergie ne avevano tante. Mi è piaciuta tutta la squadra, come hanno interpretato, cambiando il nostro 3-5-2 che è diventato un 4-4-2 e non è semplice contro una squadra contro il Como. Siamo stati attenti e anche cinici. Merito dei ragazzi della loro bravura individuale, sul primo gol azione avviata proprio da Lautaro che poi fa 40 metri di scatto"