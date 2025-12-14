Joseph Ekuban, calciatore del Latina (Serie C) e fratello di Caleb (che gioca nel Genoa), ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Joseph Ekuban, calciatore del Latina (Serie C) e fratello di Caleb (che gioca nel Genoa), ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

"Caleb è un punto di riferimento da sempre. Mi lascia fare nelle mie decisioni, ma non nega mai il consiglio. Sa indirizzarmi in maniera positiva verso le soluzioni migliori. In famiglia siamo quattro fratelli, di cui tre maschi, e tutti calciatori: il terzo è Timothy, gioca a Lignano Sabbiadoro. Loro due sono più grandi. Se sono appassionato di sport è merito loro”.

Sul Ghana

“Rispetto ai miei fratelli sono l’unico nato nella terra dei miei genitori, il Ghana. Era il 2000, la mia famiglia era tornata lì per un po’. Caleb invece è nato a Genova nel ’94, e ha la cittadinanza italiana. A me manca poco per averne diritto”.

Cosa la lega al Ghana oltre alla famiglia?

“Gli idoli, e mi riferisco ai calciatori africani in generale. Sono un tifoso dell’Inter perché mi innamorai di Eto’o da piccolo: aveva qualcosa in più anche di un mito come Drogba. Ma il mio preferito in assoluto è stato Essien: al Chelsea ha fatto la storia, lei deve immaginare che in quel periodo tutto il Ghana guardava la Premier League solo per lui”.

Ma Essien poi è arrivato al Milan…

“Infatti era il mio idolo ai tempi del Chelsea, dopo un po’ meno (ride, ndr)”.

Lei è interista, suo fratello gioca nel Genoa.

“Di solito, in quelle due volte all’anno che si affrontano Inter e la squadra di mio fratello, tifo sempre per un pareggio con un gol di Caleb. Così lui è contento e lo sono anche io: non perde nessuno”.