A Wheel Talks, programma su Inter TV, hanno parlato anche Zielinski e Frattesi: ecco le loro dichiarazioni

Matteo Pifferi Redattore 25 marzo - 15:57

A Wheel Talks, programma su Inter TV, hanno parlato anche Zielinski e Frattesi. Il primo argomento trattato è relativo alla Serie A. Parte Zielinski: "La Serie A è un campionato in cui ogni bambino sogna di giocare, per me da polacco è un orgoglio essere qui giocare in un grande campionato. Ci sono tanti polacchi, è un bene anche per il nostro paese, sono felice di essere qui e di essere in Serie A. Mio padre mi portava fin da quando ero piccolo, giocavo anche con i miei due fratelli, il calcio era un sogno e un obiettivo, grazie alla famiglia sono riuscito ad arrivare dove sono"

Frattesi risponde: "Era un po' il sogno di tutti giocare in Serie A, è un campionato importante a livello europeo, può ancora crescere. Sembra irraggiungibile quando sei piccolo ma è il sogno di tutti. Dovevo scegliere se giocare a tennis o calcio, ho scelto il calcio perché mi piace stare in gruppo anche se non lo guardo quando sono a casa".

Momento migliore della carriera? Risponde Zielinski: "Speriamo di averne altri. Essere in Serie A, essere all'Inter o essere stato al Napoli, anche in Nazionale polacca, fare Mondiali ed Europei sono momenti indimenticabili. Spero ci saranno altri momenti migliori e altri indimenticabili". Tocca a Frattesi: "Quando fai l'esordio con la Nazionale è il momento più bello".

Si parla anche di Inter. Parte Frattesi: "È stato il top club che più ha creduto in me, mi ha voluto a tutti i costi, che io ho voluto a tutti i costi. Fino ad adesso è stata una bella storia, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, spero di dare ancora un contributo importante perché è bello stare qui". Zielinski concorda: "Concordo, l'Inter è una grandissima società, è un onore essere un giocatore dell'Inter, un club grandioso e con tanta storia"

Frattesi chiosa così: "Zielinski è più un giocatore di pensiero di me, è anche più tranquillo e pacato ma sono le nostre caratteristiche. Questa differenza ci fa andare d'accordo in campo ma anche fuori, siamo anche vicini di aereo e ci spaventiamo insieme. C'è un'intesa totale". Risponde Zielinski: "Siamo un po' diversi ma la passione è la stessa, ricordo quando eri al Sassuolo, era difficile affrontarti, hai qualità, hai tutto, hai il vizio del gol, tutti sanno quanto sei importante"